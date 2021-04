Taiwans Währungshüter hoben jüngst die in ihren Projektionen enthaltene BIP-Prognose für das laufende Jahr von 3,7% auf 4,5% an. Hauptgrund für das erneut höhere Wachstum ist die starke Exportentwicklung, die durch die weltweite Nachfrage, insbesondere nach Mikrochips, unterstützt wird. Taiwan konnte sich sogar noch etwas schneller als das Festland aus der Corona-Pandemie lösen und läuft damit gewissermaßen der Erholung der Weltwirtschaft voraus.Taiwan profitiert namentlich von seiner starken Chip-Industrie und deren Flaggschiff TSMC (s. a. S. 2), das von der Corona-Pandemie und der Erholung gleichermaßen profitiert: Mit dem Trend zum Homeoffice wuchs der Bedarf an Hardware von den Laptops bis zu Netzwerkausrüstungen gewaltig an. Und in diesen Anstieg hinein zog die Nachfrage nach Autos schneller an als gedacht und damit die Chipnachfrage der Autobauer. So wurde die Elektronikindustrie Taiwans zu einem der großen Gewinner der Corona-Krise. Die Exporte von Elektronikkomponenten stiegen allein im vergangenen Jahr um 20% und dieser Trend setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...