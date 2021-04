Der amerikanische Dienstleister für das Gesundheitswesen Anthem Inc. (ISIN: US0367521038, NYSE: ANTM) schüttet am 25. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende von 1,13 US-Dollar aus. Record date ist der 10. Juni 2021. Im Januar steigerte das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 18,9 Prozent oder 18 Cents. Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 4,52 US-Dollar an die Investoren ...

