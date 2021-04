Die Volkswagen-Aktie ist in die Konsolidierung übergegangen. Anleger sollten sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Newsflow bleibt indes positiv. Volkswagen legte einen guten Auftritt auf der Shanghai Motor Show hin…VW hat auf der Automesse in Shanghai den SUV ID.6 vorgestellt, der ebenso wie der ID.3 und der ID.4 auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) basiert. Der ID.6 wird ab dem dritten Quartal in China erhältlich sein.Goldman Sachs hat Volkswagen-Vorzüge angesichts der gestarteten ...

