Der Auftragsfertiger Quanta ist Opfer eines Ransomware-Angriffs der "REvil"-Gruppe geworden. Dabei sind die kriminellen Hacker an geheime Dokumente von Apple gelangt, die unter anderem ein neues Macbook Pro mit SD-Kartenleser zeigen. Quanta bestätigte den Hackerangriff gegenüber der Finanznachrichtenagentur Bloomberg - es sei zu "Cyber-Angriffen auf eine kleine Zahl an Quanta-Server" gekommen, heißt es in der Stellungnahme. Der Vorfall habe zwar keinen wesentlichen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb, jedoch sei die "REvil"-Gruppe an geheime Daten des Unternehmens gelangt, die nur gegen ein Lösegeld in Höhe von von 50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...