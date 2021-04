Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, haben am Vortag einen Rücksetzer durchgeführt und dabei im Tagestief bei den Long-Bereich um 10,50 Euro erreicht. Am Vortag hieß es: "Es bietet sich eine Long-Position im Bereich von 10,50 Euro an. Der Stopp liegt bei 9,60 Euro, das Kursziel ist etwas über dem Verlaufshoch bei 11,85 ...

