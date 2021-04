Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit leichten Zuwächsen präsentiert. Der ATX gewann bis etwa 9.50 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.155,88 Einheiten. Unterstützend wurden europaweit die starken Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend gewertet. Am heimischen Markt bremsten wie bereits am Vortag die Verluste der schwergewichteten Banken den ATX.Die Aktionäre der BAWAG mussten ein Minus von ...

