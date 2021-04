Vivid ermöglicht ab sofort das Investieren in zehn Kryptowährungen. Provisionen fallen keine an und auch sonst könnte die Handelsmöglichkeit der einfache Einstieg für viele Verbraucher sein. Die Finanzplattform Vivid hat in den letzten Monaten schon für die eine oder andere Innovation (insbesondere in Kombination von Funktionen) in Deutschland gesorgt und dabei mehr als eine Million Kunden innerhalb von knapp einem Jahr gewonnen. Jetzt stellt die unter der Solarisbank agierenden Plattform für Banking-Dienstleistungen, Sparen und Investieren die schon in unserem letzten Gespräch ...

