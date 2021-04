Schwalbach (ots) - Der ehemalige deutsche Weltklasse-Skirennläufer Felix Neureuther unterstützt die Marke Ariel als Botschafter für Nachhaltigkeit.Was nicht allen bewusst ist: Beim Wäschewaschen gehen 60 % des ökologischen Fußabdrucks auf das Konto des eigentlichen Waschzyklus (europäischer Durchschnitt). Ursächlich dafür ist vor allem das Erhitzen des Wassers. Ariel hat daher Waschmittel entwickelt, die sich in besonderem Maße für Wäschen bei niedrigeren Temperaturen eignen. Ein Waschgang bei 30 °C statt bei 40 °C spart bis zu 35 % Strom und reduziert damit die CO2-Emissionen. In Europa liegt die durchschnittliche Waschtemperatur jedoch noch bei 42,6 °C. Würden alle Haushalte bei 30 °C waschen, könnten pro Jahr 3,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Dies wäre ein wertvoller Beitrag für den Klimaschutz.Sauber runterdrehenIm Zuge ihrer Zusammenarbeit rufen Felix Neureuther und Ariel daher Verbraucher*innen dazu auf, ihre Wäsche bei niedrigen Temperaturen zu waschen und so zu helfen, CO2-Emissionen zu senken. Unter www.jedes-grad-zaehlt.de können alle Haushalte mitmachen und sich dazu bereit erklären, ab sofort bei niedrigeren Temperaturen zu waschen, und damit Teil einer Bewegung werden, die gemeinsam mit vielen kleinen Beiträgen Großes bewirkt.Felix Neureuther: "Mir liegt Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Alltags sehr am Herzen. Ich spüre und erlebe, wie sich unser Klima immer stärker verändert, wie sich die Gletscher in den Alpen immer weiter zurückziehen - und ich möchte meinen Kindern eine Welt hinterlassen, in der sie wohlbehalten leben können. Deswegen freue ich mich darauf, zusammen mit Ariel die Menschen dazu zu motivieren, beim Wäschewaschen runterzudrehen. Denn das spart Strom und damit CO2-Emissionen. Gemeinsam zeigen wir, dass nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch beim Wäschewaschen gilt: Jedes Grad zählt."Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble: "Wir freuen uns sehr, mit Felix Neureuther einen großartigen Botschafter für unsere Initiative bei Ariel gewonnen zu haben. Gemeinsam mit den Menschen können wir im Alltag sehr viel bewegen. Eine Verhaltensänderung in einem einzelnen Haushalt mag angesichts der globalen Klimaprobleme kaum etwas bewirken, aber Millionen Haushalte gemeinsam können durchaus für einen deutlich positiven Effekt sorgen. Genau da setzen wir zusammen an, denn gemeinsam sind wir stärker."Aktuelles Bildmaterial von Felix Neureuther finden Sie hier. (https://tc77f1f00.emailsys1c.net/c/110/3955765/0/0/0/262223/78377a7fc0.html) Dieses kann zwei Jahre lang zu redaktionellen Zwecken unentgeltlich genutzt werden. Der Bildcredit liegt bei P&G.Ariel All-in-1 PODS für nachhaltige ReinheitAriel entwickelt seine Waschmittel kontinuierlich weiter, sodass sie auch bei niedrigen Temperaturen ein hervorragendes Reinigungsergebnis erzielen. So liefern die Ariel All-in-1 PODS sogar bei Waschtemperaturen ab 20 Grad strahlende Reinheit. Dafür setzt Ariel auf Actilift + Power - ein leicht biologisch abbaubares Reinigungsenzym, das in einem breiten Temperaturspektrum wirkt und damit auch bei energiesparenden, niedrigen Temperaturen eine tiefe Reinigung der Wäsche garantiert.Gleichzeitig sind die Ariel All-in-1 PODS das am meisten kompaktierte Waschmittel von Ariel. Das führt zu Einsparungen beim Verpackungsmaterial - pro Waschladung 50 % gegenüber Pulver und 20 % gegenüber Flüssigwaschmittel, im Fall der Standbodenbeutel sogar 75 % gegenüber Ariel Flüssigwaschmittel. Außerdem passen mit Ariel PODS mehr Waschladungen auf einen Lkw, wodurch weniger Lkw-Kilometer gefahren und CO2-Emissionen eingespart werden. Ariel PODS werden mit 100 % Ökostrom produziert und sind bereits optimal vordosiert für eine volle 5-kg-Waschladung. Deshalb sind sie einfach in der Anwendung - das Dosieren fällt weg, Überdosierung wird verhindert. Aus Gründen der Nachhaltigkeit empfiehlt Ariel, die Waschmaschine immer voll zu beladen.Pressekontakt:Björn Sievers, Brand Communications Germany, Austriaand SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr.Proper, Antikal)Tel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail:sievers.b.1@pg.comJan Filipzik, Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbHBahnstraße 2, 40212 DüsseldorfTel.: +49 211 58 58 86 161, Mobil: +49 162 2981587, E-Mail: jan.filipzik@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/4895969