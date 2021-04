Tech-Aktien aus China haben sich am Mittwoch im US-Handel zur Abwechslung mal wieder recht gut entwickelt. Besonders stark legte Nio zu - gut fünf Prozent betrug das Kurs-Plus. Passend dazu gab es in den vergangenen Tagen gleich mehrere positive Neuigkeiten rund um den chinesischen Elektroauto-Produzenten.Zuletzt stand bei Nio aufgrund des weltweiten Chip-Mangels die Produktion still. In der zweiten Jahreshälfte soll sich die Situation aber entspannen, sagte der China-Chef von Zulieferer Bosh im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...