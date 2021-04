ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für McDonald's vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 238 US-Dollar belassen. Die Stimmung gegenüber den Aktien der Fastfood-Kette sei aktuell wohl recht positiv, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Im Heimatmarkt beweise das Unternehmen anscheinend auf vergleichbarer Basis nachhaltig Stärke./la/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 08:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US5801351017

