Die Airtags sind im Apple-Ökosystem integriert und damit eigentlich nutzlos für Android-Nutzer. Auffinden können sie die NFC-Tags in bestimmten Fällen aber auch mit ihren Geräten. So funktioniert es. Um Airtags einzurichten und aufzufinden, benötigt man ein iOS-Gerät samt Tracking-Software. Wie Apple in einem Support-Dokument verraten hat, stimmt das so nicht ganz: Die Geräte lassen sich auch von anderen Plattformen aus auslesen. Was dabei in Erfahrung gebracht werden kann, können Airtag-Besitzer zum Teil selbst bestimmen. Airtags im Lost-Modus verweisen auf Web-Link Apple richtet sich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...