Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag erneut nachgegeben. Gegen 11.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,05 US-Dollar und somit um 0,41 Prozent weniger als am Mittwoch. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Minus von 0,22 Prozent auf 60,96 Dollar.Als Grund nennen die Rohstoff-Analysten der Commerzbank steigende Infektionszahlen in Indien und Japan. ...

