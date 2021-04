Angesichts weltweiter Lieferengpässe von wichtigen elektronischen Bauteilen schickt der Autobauer Daimler an vorerst mindestens zwei Standorten Tausende Mitarbeiter wieder in die Kurzarbeit. Betroffen ist nach dpa-Informationen ein Großteil der Beschäftigten der Mercedes-Werke in Rastatt und Bremen. Die Aktie lässt sich davon allerdings nicht beirren. Nach einer kurzen Atempause legt das Papier bereits wieder den Vorwärtsgang ein…Daimler teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, für die betroffenen Mitarbeiter ...

