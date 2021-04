Deutsche Börse AG erleidet Gewinnrückgang - Webinar zum Thema Anlage-produkte

Werbung



Der Börsenbetreiber Deutsche Börse AG legte am gestrigen Mittwochabend die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 seinen Aktionären vor. Dabei müssen die Anteilseigner einen Rückgang im Betriebsgewinn hinnehmen. Außerdem: Kostenloses Webinar zum Thema Anlageprodukte sowie Freiticket für die Invest Digital.



Auf der einen Seite Rekordstände der Börsenbarometer, doch auf der anderen Seite eine gesunkene Volatilität und ein niedriges Handelsvolumen im ersten Quartal, lassen den Gewinn des deutschen Börsenbetreibers Deutsche Börse AG sinken. Nachdem man im Vergleichszeitraum im letzten Jahr noch vom Beginn der Corona-Pandemie und des damit zusammenhängenden Aktiencrashs profitierte, musste der DAX®-Konzern nun einen Rückgang von 12 Prozent auf 521 Millionen Euro hinnehmen. Nach Abgaben an den Fiskus stehen letztlich noch 330 Millionen Euro Gewinn auf dem Papier. Das derzeit verhaltene Börsenumfeld macht auch der Derivatebörse Eurex zu schaffen, die als wichtigster Unternehmensteil der Deutschen Börse gilt. Der Betriebsgewinn sank hier sogar um 31 Prozent auf 179 Millionen Euro.

Für die Hauptversammlung am 19.05 wird der Konzern eine Dividende von 3 Euro je Wertpapier seinen Aktionären vorschlagen, wie gestern zudem bestätigt wurde. Für das laufende Jahr sollen die Nettoerlöse auf 3,5 Milliarden Euro ansteigen. Gleichzeitig wird auch mit einem Anstieg des EBITDA auf ca. 2 Milliarden Euro gerechnet. Vorstandsvorsitzender Theodor Weimer verkündete außerdem, dass der DAX®-Konzern bis 2023 ein jährliches Gewinnwachstum von zehn Prozent anpeile. Zusätzliche Unternehmenskäufe sollen zu diesem Ziel führen. Des Weiteren wolle man unabhängiger von Kursbewegungen an den Aktienmärkten werden, weshalb man sich auf andere Geschäftsfelder ausbreite. Ein erster Schritt war unter anderem der im Februar dieses Jahres abgeschlossene Kauf des Stimmrechtsberater ISS. Damit soll der Fokus weiter in Richtung des nachhaltigen Investierens gehen.





Neben den Hebelprodukten wie Standard-Optionsscheinen oder Knock-Out-Produkten, bietet die Derivate-Welt ein weitaus größeres Repertoire. Hierbei sind Anlagezertifikate nicht außer Acht zu lassen. Was Sie bei Anlageprodukten beachten sollten oder sogar den Markt schlagen können, thematisiert Julius Weiß von der HSBC, in dem heutigen kostenlosen Webinar um 16:00 Uhr . Außerdem sollen folgende Fragen genauer erläutert werden:

Welche Anlageprodukte bietet die HSBC an?

Für welche Markterwartungen eignen sich die verschiedenen Anlageprodukte?

Welche Einflussparameter gibt es?

Worauf sollten Sie bei der Produktauswahl achten?

