Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial setzte seine Seitwärtsphase zuletzt auf erhöhtem Niveau fort, so die Analysten der Helaba.In der Regel werde unterstellt, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit bestehe, dass eine Konsolidierung in die Richtung verlassen werde, in welcher zuletzt die größeren Tageskerzen zu beobachten gewesen seien. Aktuell seien diese auf der Oberseite deutlicher ausgeprägt. Immer wieder hätten die Analysten an dieser Stelle auch auf mögliche, Corona-bedingte Kreditrisiken hingewiesen. Der jüngste Bericht der EZB verdeutliche nun, dass die Finanzinstitute im Euro-Raum ihre Vergabestandards für Unternehmensdarlehen im ersten Quartal leicht verschärft hätten. Auch in Deutschland sei dies der Fall gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...