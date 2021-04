Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Land Sachsen hat gestern eine 10-jährige Schatzanweisung zu MS-5 veräußert, so die Analysten der Helaba.Das Orderbuch der 500 Mio. EUR umfassenden Emission sei nicht bekannt gegeben worden, was auf eine schwache Nachfrage schließen lasse. Für heute sei nichts mandatiert und aufgrund des näher rückenden Wochenendes sei fraglich, ob sich die Pipeline noch füllen werde. Für die nächste Woche habe sich bereits der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM in Stellung gebracht. Wenig zu berichten gebe es derzeit vom Sekundärmarkt. Die Renditen bei gedeckten Schuldverschreibungen seien per saldo leicht gesunken und die ASW-Spreads hätten sich zum Teil eingeengt. Auch im SSA-Segment seien die Spreads weiterhin eng. ...

