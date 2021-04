Märkte am Donnerstag: DAX wieder im Aufwind - RWE-Aktie beliebt

Der DAX kann sich am Donnerstagmittag ein Stück nach oben arbeiten und notiert damit wieder im Bereich der 15.300er-Marke. Setzt sich der Anstieg fort, dürfte in Kürze das Allzeithoch vom 19. April bei 15.501 Punkten ins Visier rücken. Gute Vorgaben kommen weiterhin aus den USA. Die wichtigsten Aktienindizes könnten hier am Donnerstag auf neue Rekordhochs klettern.

DAX +0,6% 15.287 MDAX +0,7% 32.765 TecDAX +0,9% 3.512 SDAX +1,3% 15.942 Euro Stoxx 50 +0,8% 4.009

RWE: Aktie gefragt

Am Donnerstagmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), die um zeitweise über drei Prozent zulegen konnte und damit die im März gestartete Aufholbewegung fortsetzte.

Bildquelle: Pressefoto RWE

BYD: E-Auto-Pionier geht in die Offensive

Bei den ausländischen Titeln steht am Donnerstag unter anderem die Aktie von BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) im Fokus. Die USA setzen mit ihrem geplanten, milliardenschweren Infrastruktur-Programm ein Zeichen, und zwar auch was den Ausbau der erneuerbaren Energien anbelangt.

