Berlin/Köln (ots) - Die Online-Kampagne "Dein Geld - Unsere Zukunft" informiert die Öffentlichkeit ab heute über die Zusammenhänge von Geld, Armut, Klima- und Umweltschutz und was diese für eine nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals) bedeuten. Dazu stellt sie die Frage: "Was macht deine Bank mit deinem Geld?" Mit der Website deingeldunserezukunft.de und mit dem Hashtag deingeldunserezukunft möchte die Berliner NGO Facing Finance zusammen mit dem Green Touring Network und den darin zusammengeschlossenen Künstler*innen der Musikbranche unter "Pandemie-Bedingungen" die Öffentlichkeit für diese Zusammenhänge sensibilisieren. Das Projekt wurde von den Public Interest Designerinnen Diana Kaiser und Mareike Schlösser konzipiert und umgesetzt und durch das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit (BMZ) gefördert.Die Kampagne soll Bankkund*innen sensibilisieren, die Wahl ihres Finanzinstituts zu hinterfragen und dadurch die Möglichkeit zu nutzen, den persönlichen Einfluss auf einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Umgang mit ihrem Geld sicherzustellen. Als Hilfsmittel zur Bewertung der Banken verweist die Kampagne auf den Fair Finance Guide (https://www.fairfinanceguide.de/), in dem die NGO regelmäßig ihre Analysen der Kredit- und Anlagepolitik veröffentlicht. Die Nichtbeachtung von Menschenrechten, Klima- und Umweltschutz verhindert eine nachhaltige Armutsbekämpfung und Entwicklung in den Ländern des globalen Südens."Der Klimawandel, militärische Konflikte und Gewaltherrschaft sind laut UN die Hauptfluchtursachen. Deshalb steht die Verwendung finanzieller Ressourcen für CO-2 intensive Geschäftsmodelle und Waffenlieferungen in diametralem Widerspruch zu Nachhaltigkeitszielen bzw. sozialen und ökologischen Standards", sagt Thomas Küchenmeister, geschäftsführender Vorstand von Facing Finance.Für die Kampagne wurde ein Video gedreht, welches hier (https://youtu.be/qm4qrjHyeno) abrufbar ist.Pressekontakt:Facing FinanceFrederike PottsÖffentlichkeitsarbeit und Kommunikationf.potts@facing-finance.org030/32661680 / 01754964082Diana KaiserFilmemacherin und Public Interest Designerinhallo@diana-kaiser.com0221/29822561Green Touring NetworkFine Stammnitzfine@greentouring.net0170/1213881Original-Content von: FACING FINANCE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82534/4896182