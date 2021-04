DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

SHS VIVEON AG: Jahresergebnis 2020, Dividendenvorschlag und Neukundengeschäft im 1. Quartal 2021



22.04.2021 / 12:40

Die am 15. Februar 2021 veröffentlichten, vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 werden bestätigt. So schließt der SHS Viveon Konzern das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von EUR 11,8 Mio. und damit minus 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 12,14 Mio. Die Prognose vom 24. April 2020 ging von einem Umsatz auf Vorjahresniveau aus, eine rasche und kontinuierliche Wiederbelegung der Wirtschaft ab Beginn des zweiten Halbjahres 2020 unterstellend. Diese Marktentwicklung hat sich vor allem im vierten Quartal 2020 so nicht bewahrheitet. Dies hatte einen begrenzenden Einfluss auf unser Projektgeschäft, während das Produktgeschäft, weiterhin wuchs. Die wiederkehrenden Umsätze konnten auf 55,2 Prozent (Vorjahr: 53,3 Prozent) gesteigert werden und folgen somit der strategischen Intention.



Die EBITDA Marge liegt bei 14,4 Prozent und damit über den Erwartungen von 13 bis 14 Prozent. Gegenüber der Marge des Vorjahres von 12,5 Prozent konnte die EBITDA Marge somit um 1,9 Prozentpunkte verbessert werden. Der Jahresüberschuss liegt bei 0,974 Mio. EUR (VJ: 0,664 Mio. EUR) und konnte trotz des leicht gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Umsatzes deutlich um 47 Prozent gesteigert werden.



Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn der SHS Viveon AG in Höhe von EUR 933.776,78 eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie auszuschütten.



Mit dem Start in das laufende Geschäftsjahr zeigt sich die Gesellschaft im Bereich des Neukunden-Geschäftes sehr zufrieden. Es konnten nach insgesamt 13 namhaften Neukunden in 2020 bereits 4 weitere Neukunden im ersten Quartal 2021 gewonnen werden. Dies ist das beste erste Quartal in der Historie der SHS Viveon AG.



Der detaillierte Geschäftsbericht 2020 wird am 5. Mai 2021 veröffentlicht und auf der Unternehmens-Webseite zum Download zur Verfügung stehen.



Der Vorstand der SHS Viveon AG lädt interessierte Anleger, Analysten und Pressevertreter zu einem Webcast zur Erläuterung des testierten Jahresabschlusses 2020 und der Prognose für 2021 ein. Der Termin ist der 11. Mai 2021. Anmeldungen werden über den Investor Relations Bereich der SHS Viveon AG Homepage (www.shs-viveon.com) erbeten.



