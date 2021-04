Köln (ots) - Der Aufsichtsrat der WDR mediagroup hat in seiner April-Sitzung Ruth Lemmer in ihrer Funktion als Vorsitzende wiedergewählt. Bereits seit 2017 ist Frau Lemmer Aufsichtsrats-Vorsitzende der WDR-Tochtergesellschaft.Auch ihre Stellvertreterin, Doris Ludwig, wurde im Amt bestätigt. Beide wurden einstimmig von den Mitgliedern gewählt und werden auch für die aktuelle Amtsperiode die Spitze des Aufsichtsrats bilden.Die Amtszeit des aktuellen Aufsichtsrats geht vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2022:Ruth Lemmer (Vorsitzende)Doris Ludwig (stellvertretende Vorsitzende)Tom Buhrow (ARD-Vorsitzender und Intendant des WDR)Hubertus Engemann (Mitglied des WDR-Rundfunkrats)Dr. Dagmar Gaßdorf (stellv. Vorsitzende des WDR-Rundfunkrats)Michael Höch (Betriebsrat der WDR mediagroup)Dr. Fritz Jaeckel (Mitglied im WDR-Verwaltungsrat)Heinrich Kemper (Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des WDR-Rundfunkrats)Andreas Meyer-Lauber (Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats)Claudia Schare (Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrats)Michael Schumacher (Betriebsrat der WDR mediagroup)Wolfgang Schuldzinski (Mitglied des WDR-Rundfunkrats)Dr. Katrin Vernau (Verwaltungsdirektorin des WDR)Über die WDR mediagroupDie WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.Detaillierte Informationen zu den WDR-Gremienmitgliedern sind online verfügbar unter https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/gremien/index.htmlPressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4896222