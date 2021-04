Wien (ots) - APA lädt am 3. Mai zum digitalen Talk - hochkarätiges Podium aus Politik, Medien und Wirtschaft - Genossenschaft als zukunftssicheres WirtschaftsmodellGlobale Plattformen wie Google (G), Amazon (A), Facebook (F) und Apple (A) dominieren das Internet und die Börsen. Die GAFA-Plattform-Ökonomie lässt in ihrer wirtschaftlichen Dominanz wenig Raum für andere Player. Österreichische und europäische Unternehmen benötigen dringend neue Rezepte und Strategien im Innovationsmanagement und in der Digitalökonomie. Die neuen Zauberworte lauten: Sharing, Collaboration und Digital Cooperatives. Kooperation und nachhaltige Zusammenarbeit sind Grundgedanken im traditionellen Konzept von Genossenschaften.Erfährt das genossenschaftliche Prinzip in der Digitalisierung eine Renaissance und Neu-Interpretation? Können (digitale) Kooperationsmodelle wie Innovation- und Solution-Sharing wirksame Antworten auf globale Konzentrationsprozesse sein? Wie organisieren sich kooperative Gesellschaftsformen, und was macht sie erfolgreich?Diesen und weiteren Fragen widmen sich Expertinnen und Experten aus Politik, Medien und Wirtschaft beim aktuellen APA-Talk. Das Event ist Teil der Jubiläumsmaßnahmen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der APA als unabhängige genossenschaftliche Nachrichtenagentur im Eigentum österreichischer Medien. Weitere Veranstaltungen und Programmpunkte: www.apa.at/75-jahre.Zur Anmeldung (https://www.ots.at/redirect/eventmaker21)Zukunft Genossenschaft - Collaboration und Cooperatives als Erfolgsmodelle in der digitalen WirtschaftAm Podium:Rainer Nowak, Chefredakteur Die Presse (Moderation)Peter Haubner, Vorstandsvorsitzender ÖGV - Österreichischer GenossenschaftsverbandClemens Pig, Geschäftsführender Vorstand APA - Austria Presse AgenturMargarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und WirtschaftTheresia Theurl, Direktorin des Instituts für Genossenschaftswesen, Universität MünsterProgramm:17:00 Uhr Begrüßung und Impuls-Statement: Clemens Pig17:10 Uhr Keynote "Zukunft Genossenschaft": Theresia Theurl17:30 Uhr Podiumsdiskussion18.30 Uhr EndeDatum: 03.05.2021, 17:00 - 18:30 UhrOrt: Live-Streaming aus dem APA-PressezentrumWien, ÖsterreichUrl:https://eventmaker.at/austria_presse_agentur_eg/zukunft_genossenschaft_-_collaboration_und_cooperatives_als_erfolgsmodelle_in_der_digitalen_wirtschaft/Pressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000096/100869292