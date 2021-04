Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl die US-Wirtschaft inzwischen an der Kapazitätsgrenze operiert, scheint der Renditeanstieg in den USA ein vorläufiges Ende gefunden zu haben, so die Analysten der Helaba.Der inzwischen überbordende Konjunkturoptimismus sei in der steilen US-Zinskurve eingepreist. Die Zinserhöhungserwartungen habe die FED während der letzten Monate im Zaum halten können, was ebenfalls zur Beruhigung am Anleihemarkt beigetragen habe. ...

