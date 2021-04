Nach herben Verlusten in den zurückliegenden Wochen stehen die Green-Energy-Aktien am Donnerstag wieder auf der Sonnenseite der Börse. Unternehmen wie der Elektrolyseur-Hersteller Nel, das Wasserstoffunternehmen ITM Power oder der Solar- und Windparkbetreiber Encavis können kräftige Kursgewinne verbuchen. US-Präsident Biden trägt die Hauptverantwortung.Der Demokrat hat für heute und morgen zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen, an dem 40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen ...

