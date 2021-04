Im Landesgericht Leoben wird am Freitag (23.4.) einer der 16 österreichischen Zivilprozesse des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen den VW-Konzern bezüglich des Abgasskandals fortgesetzt. Es geht dabei in der Obersteiermark um 640 Betroffene und einen Schaden von rund 3,9 Mio. Euro, der laut VKI in der Wertminderung von 20 Prozent des Kaufpreises liegt. Für Freitag ist kein Urteil zu erwarten, ...

