ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com anlässlich eines drohenden neuen Konkurrenten auf dem wichtigen deutschen Markt auf "Buy" mit einem Kursziel von 9800 Pence belassen. Der geplante Einstieg von Uber Eats in das deutsche Essensliefergeschäft könnte eher taktischer als strategischer Natur sein, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Denn es sei schwierig, ein profitables Logistikgeschäft in Deutschland aufzubauen. Aber die Nachricht belaste die Aktie des britisch-niederländischen Lieferdienstes./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 10:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 10:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

