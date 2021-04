DJ Deutsche Post will für Klimaziele mehr Pakete auf die Schiene

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will mit mehr Pakettransport auf der Schiene und weiteren Maßnahmen auch im deutschen Brief- und Paketgeschäft bei Transport, Zustellung und Gebäuden klimaneutral werden. Aber auch der selbst entwickelte Elektrotransporter Streetscooter wird dabei weiter eine tragende Rolle spielen, solange bis die Autohersteller adäquate Modelle anbieten, sagte Tobias Meyer, Konzernvorstand Post & Paket Deutschland. Der Konzern werde den Streetscooter "mindestens bis Ende 2022 noch bauen", so Meyer. "Wir produzieren solange, wie sich die Alternativen nicht bieten."

Der DAX-Konzern hat sich für 2050 ein Null-Emissions-Ziel gesetzt. Bis 2030 sollen dafür weltweit 7 Milliarden in klimaneutrale Logistik investiert werden.

Um dieses Ziel bei Post & Paket Deutschland zu erreichen, sollen unter anderem deutlich mehr Pakete mit der Bahn transportiert werden. Derzeit erfolgt der Transport hauptsächlich über LKW, nur 2 Prozent der Pakete gehe über die Schiene. Mittelfristig soll deren Anteil verdreifacht werden, langfristig will die Deutsche Post bis zu 20 Prozent aller Pakete mit der Bahn transportieren.

Ein Zug könnte 35 Lkws ersetzen und durchaus 100.000 Pakete transportieren, rechnete Meyer vor.

Die Zustellung will der Bonner Logistikkonzern bis 2025 CO2-frei in mehr als 70 Prozent der Zustellbezirke erreichen, von derzeit 45 Prozent.

Die Streetscooter-Flotte soll bis 2022 auf 21.500 Fahrzeuge wachsen von derzeit mehr als 15.000, und es werde ein neues Modell mit einem höheren Ladevolumen dazukommen. 2025 soll die Zustellflotte dann insgesamt 37.000 E-Fahrzeuge umfassen, darunter auch Elektrotransporter etablierter Autohersteller, soweit verfügbar. Bis 2025 sollen auch 14.000 elektrische Lastenräder in der Zustellung im Einsatz sein. Bis 2023 soll die Zahl der Packstationen auf 12.500 steigen.

Zudem sollen bis 2025 mehr als 200 Zustellstützpunkte CO2 frei sein und über einen Batteriespeicher verfügen, bei dem auch die Batterien aus ausgemusterten E-Fahrzeugen eine Zweitverwendung finden sollen.

Wenn E-Fahrzeuge ausgemustert werden, haben die Batterien im Schnitt noch 70 bis 80 Prozent ihrer Kapazität, so Meyer.

