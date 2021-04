Martin Kerscher, unser Mann am Mikro, fragt im Börsenfunk-Podcast beim weltgrößten Vermögensverwalter nach. Dieser kündigt große Veränderungen in der Börsen- und Finanzindustrie an. Börsenfunk jetzt einschalten!

Außerdem in der neuen BÖRSENFUNK-Folge:

Wall Street-Expertin Sandra Navidi, der Chefanalyst von Solvecon, Folker Hellmeyer und "Börsen-Pfarrer" Uwe Lang.



- Coinbase-Börsengang: Mit welchen Veränderungen müssen Coinbase- und Krypto-Anleger jetzt rechnen?

- Spekulation oder echte Chance? Inwiefern werden europäischen Aktien zu renditeträchtigen Alternativen?

- Auto-Aktien: Welche sollten jetzt auf Ihre Autoindustrie-Watchlist?

Podcast: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

