NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die finalen Resultate des Softwarekonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Walldorfer ein solides Quartal mit einem starken Wachstum des Auftragseingangs bei Applikationen verzeichnet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 07:39 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007164600