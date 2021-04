DJ Spahn: Impf-Priorisierung kann im Juni aufgehoben werden

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in Aussicht gestellt, dass bereits in wenigen Wochen deutlich mehr Menschen in Deutschland von einer Corona-Impfung profitieren könnten. "Ich gehe Stand heute davon aus, dass wir im Juni die Priorisierung aufgeben werden", sagte er im Bundesrat.

Zugleich appellierte er an die Ministerpräsidenten der Länder, angesichts der Corona-Infektionslage einer bundeseinheitlichen Notbremse samt Ausgangssperren zuzustimmen. Er habe Verständnis für die Kritik, da die Pandemie, die Deutschland seit Monaten im Griff habe, mit vielen Härten und Einschränkungen verbunden sei. "Wir sind pandemiemüde, das Virus ist es nicht." Spahn betonte, "eine höhere Impfquote würde in dieser Phase nicht die Welle brechen". Es sei wichtig, erst die Infektionswelle zu brechen und dann mehr als bisher testgestützt zu öffnen.

Der CDU-Politiker betonte zudem, es gebe "eine Korrelation, ich würde sagen Kausalität zwischen Inzidenz und intensiv" - also Fällen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Das Pflegepersonal sei aber seit sechs Monaten in Dauerbelastung und drohe zu verschleißen. "Die Inzidenzen müssen runter, um das Gesundheitssystem zu entlasten."

Das Bevölkerungsschutzgesetz sieht befristet bis 30. Juni die bundesweite Schließung von Geschäften sowie eine Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr vor, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz 100 Fälle pro 100.000 Einwohner erreicht. Schulen sollen in den Fernunterricht wechseln, sofern die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 07:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.