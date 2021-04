DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie

Jens Schüler wird neuer CEO der Sparte Automotive Aftermarket - Michael Söding geht zum Jahresende nach 20 Jahren bei Schaeffler in den Ruhestand - Erfolgreicher Auf- und Ausbau der Sparte Automotive Aftermarket zu einem globalen Marktführer - Jens Schüler bringt langjährige internationale Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing sowie Digitalisierung ein

Herzogenaurach | 22. April 2021 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in einer außerordentlichen Sitzung die Berufung von Jens Schüler (46) zum neuen CEO der Sparte Automotive Aftermarket mit Wirkung zum 1. Januar 2022 beschlossen. Er folgt auf Michael Söding (59), der nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit auf eigenen Wunsch zum Jahresende in den Ruhestand geht. Die Sparte Automotive Aftermarket erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro. Sie beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der studierte Wirtschaftsingenieur Michael Söding begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1989 bei einem renommierten Reifenhersteller und stieß nach verschiedenen beruflichen Stationen im Bereich Aftermarket im Jahr 2002 zur Schaeffler Gruppe, wo er zunächst leitende Funktionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing übernahm. Von 2009 bis 2017 verantwortete er als Vorsitzender der Geschäftsleitung das Ersatzteilgeschäft von Schaeffler auf globaler Ebene. Mit der Etablierung des Automotive Aftermarket als dritte Sparte mit eigenem Vorstandsressort im Jahr 2018 wurde Herr Söding in den Vorstand der Schaeffler AG berufen. Er ist Mitglied in wichtigen nationalen und internationalen Verbänden, unter anderem als Vorsitzender des Branchenverbands AAMPACT, und Mitbegründer diverser Brancheninitiativen wie der TecAlliance GmbH und der Caruso GmbH. Michael Söding sagt: "Schaeffler Automotive Aftermarket ist zu einem globalen Marktführer aufgestiegen und trägt sehr erfolgreich zum Ergebnis der Schaeffler AG bei. Der nie dagewesene Transformationsbedarf hin zu datenbasierten Geschäftsmodellen, Digitalisierung und gesteigerter Customer Experience ist der ideale Zeitpunkt für einen Stabwechsel an die nächste Generation." Mit Jens Schüler übernimmt ein Nachfolger die Rolle des CEO der Sparte Automotive Aftermarket, der über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing sowie Digitalisierung verfügt und der zudem viele Jahre internationale Erfahrung einbringt. Jens Schülers Weg führte im Jahr 2003 im Anschluss an ein VWL-Studium direkt zu Schaeffler. Er begann seine Karriere als Assistent des Präsidenten und CEO des Bereichs Schaeffler Automotive Aftermarket. In den folgenden Jahren lag sein Fokus im Aftermarket-Geschäft unter anderem auf dem Bereich Strategische Planung bevor er Führungspositionen in der Region Americas übernahm, zunächst im Jahr 2011 als President Automotive Aftermarket North America und dann ab 2014 als President Automotive Aftermarket - Schaeffler Americas. Seit 2018 leitet Herr Schüler innerhalb der Sparte Automotive Aftermarket den globalen Vertrieb und das Marketing. "Michael Söding ist ein ausgewiesener und gut vernetzter Branchenexperte, der die Sparte Automotive Aftermarket während seiner 20-jährigen Tätigkeit bei Schaeffler entscheidend geprägt und maßgeblich zu ihrer heutigen Bedeutung für die Schaeffler Gruppe entwickelt hat. Hierfür gebührt ihm unser herzlichster Dank. So sehr wir seine Entscheidung bedauern, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, so sehr wünschen wir ihm alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich jedoch sehr, dass wir mit Herrn Schüler einen sehr qualifizierten Nachfolger aus den eigenen Reihen ernennen können und somit die Nachfolge an der Spitze der Sparte Automotive Aftermarket frühzeitig regeln. Für die vor ihm liegenden Herausforderungen wünsche ich ihm viel Erfolg", sagt Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO2-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.300 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

