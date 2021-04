Teslas Gigafabrik in Brandenburg wird offenbar später fertig als geplant. Wer den politischen Verantwortlichen zuhört, könnte sogar an eine Fertigstellung im Winter denken. Doch daran ist nicht nur die Bürokratie schuld. Nachdem sich Tesla kürzlich in einem zehnseitigen Papier über das lange Genehmigungsverfahren ausgelassen hat, wird die Situation nicht besser. Eigentlich sollten ab Juli die ersten Fahrzeuge vom Band rollen, nun scheint sich der Zeitplan weiter zu verzögern. Laut den beteiligten Landesministerien kann es sogar sein, dass die Antragsunterlagen neu ausgelegt werden müssen - zum dritten Mal. ...

