Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der bisherige Wochenverlauf beim Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) ist von einer geringen Volatilität geprägt, so die Börse Stuttgart.So habe er sich in einer Handelsspanne von lediglich 170,09 zu 171,24 Prozentpunkten bewegt. Am Donnerstagmorgen notieret der richtungsweisende Euro-Bund-Future vor dem Zinsentscheid der EZB schließlich bei 171,19 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,27%. In der Vorwoche habe die Rendite -0,30% betragen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe bewege sich auf einem Niveau von 0,28%. (22.04.2021/alc/a/a) ...

