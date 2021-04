Wien (www.fondscheck.de) - Der DWS-Geschäftsführer der Zweigniederlassung für Austria & CEE Werner Painsy wird mit Ende April seinen Ruhestand antreten, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vertriebsprofi habe seine Laufbahn bei der DWS im Jahr 2010 im Vertrieb für Versicherungen und unabhängige Finanzvermittler begonnen. Im weiteren Verlauf sei er zum Leiter Retail-Vertrieb Austria & CEE avanciert, 2019 sei die Ernennung zum Geschäftsführer der Zweigniederlassung für Austria & CEE erfolgt. Zuvor habe er seit 1989 viele Jahre in verschiedenen Positionen für den Versicherer Zurich gearbeitet. In den Jahren 2006 bis 2009 sei er für Union Investment und Cominvest tätig gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...