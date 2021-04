Kia wird Käufern des neuen EV6 als einer der Gesellschafter des Joint Ventures Ionity reduzierte Preise an dessen HPC-Stationen in Europa bieten. Wie die Marke jetzt mitteilt, werden zwei Preispakete angeboten. Das "Access"-Paket, das im Laufe dieses Jahres erhältlich sein wird, kostet 4,50 Euro pro Monat und ermöglicht das Laden an Ionity-Säulen für 52 Cent pro Kilowattstunde (statt regulär 79 Cent). ...

