In Österreich hat das Startup Easelink eine Entwicklungspartnerschaft mit dem ÖAMTC geschlossen. Der Mobilitätsclub nutzt in dessen Rahmen innerhalb seiner eigenen E-Flotte das "Matrix Charging"-System von Easelink, eine konduktive Lösung zum automatisierten Laden von Elektroautos. Wie berichtet besteht das Easelink-System aus einem am Boden installierten Lade-Pad. Fahrzeugseitig wird am Unterboden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...