Wegen eines Formfehlers drohte der Aktie von Coinbase nur wenige Tage nach dem Börsengang das vorläufige Delisting an deutschen Handelsplätzen. Das konnte jedoch in letzter Minute abgewendet werden, teilte die Deutsche Börse am Donnerstag mit. "Anleger können die Aktien von Coinbase weiterhin - ohne Unterbrechung - in Frankfurt und auf Xetra handeln. Coinbase hat auf unsere Anfrage hin unmittelbar den notwendigen LEI-Code beantragt und diesen an uns übermittelt", heißt es in einem Statement der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...