FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 52 Euro angehoben. Mit der Übernahme von Bombardier Tramsportation habe der Industriekonzern ein neues Kapitel aufgeschlagen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass deren Integration zu Beginn etwas rau verlaufen sei, dürfte mittlerweile Konsensmeinung sein./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 10:06 / GMT





ISIN: FR0010220475

