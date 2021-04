Derzeit kursiert auf Whatsapp ein Link, über den sich angeblich eine pinke Version installieren lässt. Finger weg, rät ein Experte und gibt auch Tipps, wie man Whatsapp Pink wieder loswird. Wer von Freunden oder Bekannten per Whatsapp einen Link zugeschickt bekommt, nach dessen Installation die Messenger-App angeblich mit einer komplett in rosa gehaltenen Oberfläche daherkommen soll, sollte unbedingt die Finger davon lassen. Denn bei Whatsapp Pink handelt es sich um Malware, wie ein Sicherheitsforscher jetzt bei Twitter erklärt. How to be Safe from WhatsAppPink Virus1. Uninstall ...

