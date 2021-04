Bemerkenswert, dass sich die Geschäfte des Turnaround-Spezialisten 2020 trotz Covid-19 gut entwickelt haben. 2021 bietet nun die Gelegenheit, infolge der Pandemie in Schwierigkeiten geratene Mittelständler günstig zu übernehmen. Wir rechnen mit einer Vielzahl von Transaktionen, sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Verkaufsseite. Der aktuelle Net Asset Value in Höhe von 32 € dürfte deutlich zu niedrig angesetzt sein. Jetzt gab man das erfolgreiche Closing des AURELIUS European Opportunities IV Fonds bekannt. Es geht um Investitionszusagen über 350 Mio. €.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 16.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



