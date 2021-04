Der europäische Flugzeug-Hersteller will seine Produktionsabläufe optimieren und eine neue industrielle Struktur schaffen. Airbus will sowohl in Deutschland als auch in Frankreich jeweils neue Unternehmen schaffen, die vollständig zu Airbus gehören und verschiedene Standorte zusammenfassen. Für die zukünftige Aufstellung in Spanien laufen Gespräche. Die Airbus-Aktie kämpft aktuell an einer wichtigen Chartmarke. Aktuell sei die Produktion teils über das Unternehmen, Tochtergesellschaften und Zulieferer ...

