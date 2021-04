DJ Sycamore Partners, Gamut Capital an Reebok interessiert - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas macht einem Medienbericht zufolge Fortschritte beim Verkaufsprozess für die Fitness-Tochter Reebok.

Wie die Wirtschaftswoche berichtet, haben neben weiteren Parteien Sycamore Partners und Gamut Capital, das sind zwei New Yorker Private-Equity-Unternehmen, ihr Interesse an einer Übernahme von Reebok angemeldet. Andere Unternehmen wie der US-Textilkonzern VF oder die chinesische Sportunternehmen Anta, denen ein Interesse an Reebok nachgesagt worden sei, seien dagegen nicht mit dabei, heiße es in informierten Kreisen.

Ein Adidas-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Adidas hat Reebok im Februar zum Verkauf gestellt, nachdem die US-Fitnessmarke die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllt hat.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.