Vancouver, British Columbia - 22. April 2021 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) ("RYU" oder das "Unternehmen"), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, sein neuestes "Inspirationsvideo" mit der Stimme des legendären Schauspielers Christopher Walken zu präsentieren. Das Video zeigt die ikonenhafte "Lion Speech" aus dem revolutionären Independent-Movie "Pool Hall Junkies" aus dem Jahr 2002, die während der NBA-Playoffs 2016 als Hype-Video für Lebron James und die Cleveland Cavaliers für Furore sorgte und das wohl größte Comeback in der Geschichte der NBA gegen die Golden State Warriors befeuerte. Ein weiteres Mal sorgte die Rede dann am 4. Januar 2020 für Aufsehen, als Tom Brady sich auf sein letztes Spiel als New England Patriot vorbereitete. Er schnitt SEIN Hype-Video auf diese mittlerweile ikonenhafte Ansprache zu (Bradys Video mit seiner "Lion Speech" wurde alleine auf Twitter von mehr als neun Millionen Menschen in weniger als fünf Tagen angesehen).

Nun wird die berühmte Rede ein weiteres Mal vor den Vorhang geholt - in Zusammenarbeit mit Branded Entertainment Inc. (BEI) und als Auftakt zu Episode 4 von "The Count", einer neuen, von BEI produzierten Streaming-Serie, bei der es sich um eine moderne Nacherzählung des Klassikers "Der Graf von Monte Cristo" handelt und bei der Insidern zufolge Christopher Walken möglicherweise als Gast auftreten wird. RYU hat die Absicht, die Rede als Motivationsbotschaft für sein eigenes Unternehmen zu nutzen. Das Video wird vom Unternehmen auf der E-Commerce-Plattform Shopify (TSX: SHOP) bzw. auf diversen sozialen Medien- und Werbeplattformen wie Facebook (NASDAQ: FB) platziert und auch in Verbindung mit Influencern und Marketingpartnern verwendet.

In Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Videos bietet RYU den Kunden die Möglichkeit, eine "Geste des Respekts" zu verschenken ("Gift of Respect") - in Form von charakteristischen Artikeln und Erlebnissen der Marke RESPECT, wie z.B. T-Shirts und Hüte, oder Treffen mit berühmten Persönlichkeiten wie den Vancouver Canucks Alumni oder der NFL Alumni Academy, oder vielleicht sogar einen Gastauftritt in "The Count". Weitere Informationen zu dieser einzigartigen Kampagne werden in Kürze veröffentlicht.

Hier können Sie die "Lion Speech" ansehen: https://ryu.ca/pages/ryu-lion-speech

Cesare Fazari, CEO von RYU, der in Episode 4 einen Gastauftritt hat und sich als CEO von RYU selber spielen wird, meint: "Dies ist eine wirklich spannende Marketingchance für RYU. Als ich die Rede das erste Mal hörte, bekam ich Gänsehaut, und auch wenn wir alle eine unterschiedliche Herkunft und einen unterschiedlichen Lebensstil haben, so hoffe ich doch, dass wir mit dieser Rede unseren Kunden auf ihrem täglichen Lebensweg positive Impulse vermitteln können - besonders in dieser herausfordernden Zeit für unsere Welt!"

"Wir alle sind ganz aufgeregt!" freut sich Oscar-Preisträger Jonathan Sanger, der bei BEI die Rolle des CEO bekleidet (The Elephant Man, Vanilla Sky, Mission Impossible 2). "Wir glauben, dass die Menschen in dieser Zeit Inspiration besonders nötig haben - und was könnte inspirierender sein als Christopher Walkens ikonenhafte 'Lion Speech'? "Diese Rede ist zur meistzitierten Rede dieser Generation geworden."

Anlässlich des Kampfes zwischen Mike Tyson und Roy Jones Jr. wurde am 28. November auf FITE TV ein 'Sneak Preview' der ersten drei Episoden von "The Count" gezeigt. BEI wird bekannt geben, wann Episode 4 zum Streaming zur Verfügung steht.

Hier können Sie den Trailer ansehen: https://thecount.beivip.us/

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Über BEI

Branded Entertainment Inc. ist eine innovative Branding- und Produktionsfirma, die vom dem mit einem Oscar preisgekrönten Produzenten Jonathan Sanger gegründet wurde. Sein einzigartiger Ansatz bei der Film- und Fernsehproduktion bezieht die Produkt- und Markenpartner von BEI direkt in den 'Erzählprozess' der von ihnen produzierten Filme und Fernsehsendungen mit ein (zu den erfolgreichen Beispielen zählen hier Avion Tequila in der HBO-Erfolgsserie 'Entourage' und BMW in Sangers Erfolgsserie 'Mission Impossible').

Neben der Produkt- und Markeneinbindung ist BEI außerdem führend bei der dezentralisierten Verbreitung von Inhalten. Die Firma bietet dabei zahlreichen Plattformen die Möglichkeit, BEI-Inhalte direkt in ihrer riesigen Nutzerbasis zu verbreiten.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU, BEI oder "The Count" sind; solche Aussagen betreffen die Entwicklung und Implementierung von Produktplatzierungen in der Serie, das Seeding von Prominentenprodukten, die Zuschauerzahlen oder die Erhöhung des Bekanntheitgrades von RYU bei Investoren, Zuschauern oder Kunden. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich derer, die sich aus der COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen ergeben, und die dazu führen könnten, dass es nicht möglich ist, eine umfassende Investor-Relations-Strategie zu entwickeln und/oder umzusetzen und/oder den Bekanntheitsgrad von RYU in der Investorengemeinschaft zu erhöhen, einschließlich einer Kapitalmarktstrategie, das Versagen der Investor-Relations-Anbieter, ihre Best-in-Class-Plattformen einzusetzen oder anderweitig ein überzeugendes Wertversprechen von RYU zu kommunizieren, das Scheitern der Kampagne zur Erneuerung der Marke RYU und der anschließenden Erfolge unter ihrem CEO, die Möglichkeit, dass RYU keinen positiven operativen Cashflow erzielt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt RYU nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58008Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58008&tr=1



