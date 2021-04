Die GBC-Analysten Julien Desrosiers und Felix Haugg haben mit David Elsley, CEO der Cardiol Therapeutics Inc., über die jüngst in den USA gestartete klinische Studie der Phase II/III für ein Herzmedikament und den damit verbundenen Aussichten für das Unternehmen gesprochen. GBC AG: Herr Elsley, zunächst gratulieren wir Ihnen zu dieser Leistung. Unseres Wissens hat keine andere Studie eine so hohe Anzahl von Probanden für die einfache und mehrfache aufsteigende Dosierung von hochkonzentriertem Cannabidiol einbezogen. Können Sie Ihre Entscheidung erklären, mehr als 52 Teilnehmer einzubeziehen? David ...

Den vollständigen Artikel lesen ...