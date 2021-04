Microsoft hat das WSL für Windows 10 ausgebaut. In der neuen Insider-Preview zeigt ein Entwickler Programme wie Audacity und Gedit mit GUI. Microsoft arbeitet weiter am Windows Subsystem for Linux. Im Insider-Build 21364 können nun GUI-basierte Applikationen für Linux in Windows ausgeführt werden. Das Feature hatte Microsoft schon zur Build 2020 angekündigt. Es ist nun fast fertig entwickelt. Microsoft-Entwickler und WSL-Program-Manager Craig Loewen zeigt die GUI-Applikationen auf dem WSLg in einem Video. Er konnte so etwa den in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...