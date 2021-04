Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist heute wenig Bewegung angesagt. Gestern hatten Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 noch kräftig zugelegt. Immerhin sorgt die Bilanzsaison für Nachrichten. Aktuell richtet sich der Blick immer mehr in Richtung Technologiebranche. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, American Airlines, AT&T, Alphabet, Nikola, Teradata, Tractor Supply, Intel, SolarEdge und UiPath. Thomas Bergmann Anlegermagazin DER AKTIONÄR kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.