KROMI hebt Umsatz- und Ergebniserwartung 2020/2021 an - Umsatzwachstum von 8%-10% in 2020/2021 trotz coronabedingt anspruchsvollem Umfeld - Positives Betriebsergebnis im mittleren sechsstelligen EUR-Bereich erwartet - Positive Geschäftsentwicklung mit Bestands- und Neukunden in Europa und Brasilien - Optimierungsmaßnahmen bei Kosten und Working Capital greifen nachhaltig Hamburg, 22. April 2021 - Die KROMI Logistik AG hat nach einem über den Erwartungen liegenden ersten Halbjahr 2020/2021 auch im dritten Quartal die positive Entwicklung im pandemiebedingt herausfordernden Geschäftsjahr fortgesetzt. Entsprechend hebt das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an.



Nach aktuellem Kenntnisstand rechnet der Vorstand mit einer Umsatzsteigerung von 8% bis 10% gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr (Vorjahr: 69,4 Mio. EUR). Diese Entwicklung wird voraussichtlich auch zu einem verbesserten Betriebsergebnis im mittleren sechsstelligen EUR-Bereich führen. Dieser Ausblick gilt vorbehaltlich der anhaltenden Unsicherheiten mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie.



"Die Geschäftslage hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs wieder zunehmend verbessert und das hohe Interesse an unseren ganzheitlichen Tool Management-Lösungen zeigte sich auch im dritten Quartal unverändert. Das Geschäft mit Neu- und Bestandskunden in Europa und Brasilien hat sich dementsprechend trotz des weiterhin schwierigen Umfelds positiv entwickelt", sagt Bernd Paulini, Vorsitzender des Vorstands. Finanzvorstand Christian Auth ergänzt: "Die umgesetzten Schritte zur Kostensenkung und Working Capital-Optimierung wirken auch in der Phase des Wachstums und werden nachhaltig greifen."



KROMI konnte im dritten Quartal mit zwei Bestandskunden aus Deutschland und Brasilien die Ausweitung des Tool Managements auf zwei weitere europäische Länder vereinbaren. Im ersten Geschäftshalbjahr wurden bereits Verträge mit einem internationalen Großkunden für vier europäische Standorte unbefristet verlängert sowie zwei Neuverträge in Brasilien abgeschlossen.



Bislang war KROMI für 2020/2021 von einem Umsatz auf Vorjahresniveau sowie einem ausgeglichenen Betriebsergebnis ausgegangen.





Unternehmensprofil:

KROMI, Hamburg, ist ein herstellerunabhängiger Spezialist zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes, insbesondere von technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der produzierenden Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement, schlanke Logistikprozesse und Werkzeughandel zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Werkzeugausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite fortlaufend im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotenziale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in sieben weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de





Kontakt Investor Relations:

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611-205855-28

Fax: +49 (0)611-205855-66

E-Mail: krause@cometis.de



