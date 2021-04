MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 121 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Im Zuge der Corona-Krise habe der Fotodienstleister im abgelaufenen Jahr offensichtlich vom "Stay-at-Home"-Effekt, den starken Online-Angeboten sowie den integrierten Vertriebskanälen profitiert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie. Die Papiere böten hohe Qualität zu einen vernünftigen Preis./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 13:31 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005403901

