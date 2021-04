DGAP-News: sino Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

sino Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.04.2021 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



22.04.2021 / 16:45

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



sino Aktiengesellschaft Düsseldorf Wertpapier-Kenn-Nummer 576 550

ISIN DE0005765507 Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

Die am 12. März 2021 im Bundesanzeiger für den 23. April 2021 einberufene ordentliche Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft ist aufgrund einstimmigen Beschlusses des Vorstandes vom 22. April 2021 unter einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrats vom 22. April 2021 verschoben. Die Hauptversammlung wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre einberufen. Gespräche mit Aktionären im Nachgang zu den nach §§ 126, 127 AktG bekannt gemachten Wahlvorschlägen eines Aktionärs haben gezeigt, dass eine virtuelle Hauptversammlung aufgrund der damit verbundenen Rahmenbedingungen keinen angemessenen Rahmen für eine Aussprache der Aktionäre darstellt. In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle strebt die sino Aktiengesellschaft an, alsbald erneut zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 einzuladen, und zwar - soweit unter Abwägung der Belange des Gesundheitsschutzes der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister sowie der Gäste möglich - nicht als virtuelle Versammlung. Mit der Verschiebung der Hauptversammlung ist unvermeidbar eine entsprechende zeitliche Verschiebung des Gewinnverwendungsbeschlusses und der Dividendenauszahlung verbunden. Düsseldorf, 22. April 2021 Der Vorstand Ingo Hillen Karsten Müller

22.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de