Köln (ots) - Wie gehen die Menschen mit den neuesten Corona-Maßnahmen um? Was bereitet ihnen Sorge? Was macht Hoffnung? Um auf die aktuelle Lage im Land zu reagieren, hat das WDR Fernsehen sein Programm am 22.04.2021 kurzfristig geändert und sendet heute Abend ab 20.15 Uhr ein WDR extra. "Wende in der dritten Welle? Das müssen Sie jetzt wissen", lautet der Titel der 30-minütigen Sendung. Moderiert wird die Sendung von Susanne Wieseler und Martin von Mauschwitz. Es geht darum, die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und Antworten auf die vielen Fragen der Bürger*innen zu geben: Infizieren sich unsere Kinder in Kita und Schule und tragen das Virus in die Familien? Warum bekomme ich in NRW - anders als in anderen Ländern - keine Astrazeneca-Impfung unter 60? Kann ich nächste Woche abends noch joggen? Um den Informationsbedarf der Zuschauer*innen zu decken, plant das WDR Fernsehen, zukünftig noch häufiger kurzfristig mit Programmänderungen zu reagieren.Zuvor wurde die bundesweite Notbremse beschlossen. Nach dem Bundestag hatte auch der Bundesrat der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Gleichzeitig kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn an, dass es spätestens im Juni ein Impfangebot für alle in Deutschland geben soll.Im Anschluss: Sonderausgabe der MitternachtsspitzenNotbremse hin oder her - auch die am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen reagiert umgehend mit einer Sonderausgabe der Mitternachtsspitzen direkt im Anschluss an das WDR extra.In ihrer ersten Live-Sendung kommentieren die "Mitternachtsspitzen" satirisch alle Neuerungen dieser weiteren Corona-Woche und den Auftakt zum Bundestagswahlkampf, wie überhaupt all jene Veränderungen, die unabhängig von der Pandemie zu beobachten sind und die sich fast nur noch ertragen lassen, wenn man sie mit Humor angeht.Die Sonderausgabe der Mitternachtsspitzen läuft im WDR Fernsehen:LIVE Donnerstag, 22. April 2021, 20.45 - 21.45 UhrWiederholung Samstag, 24. April 2021, 21.45 - 22.45 Uhr