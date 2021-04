Erst vergangene Handelswoche sorgte das Börsendebüt der Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase (US19260Q1076) für großes Aufsehen. Nun steht der Handel mit Coinbase-Aktien in Deutschland einer vorrübergehenden Unterbrechung gegenüber: Wie die Deutsche Börse am Mittwoch ankündigte, soll der Handel mit den Papieren an der Frankfurter Wertpapierbörse als auch auf Xetra ab Freitag vorerst eingestellt werden.Technischer Fehler soll Grund für den Stopp seinFür die Zulassung zum Handel in ...

